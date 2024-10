Ha solo due binari di 300 metri: è la stazione più piccola di Roma. Ecco dove si trova (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma è forse una tra le città che più di tutte nasconde e cela delle gemme preziose sconosciute a molti, anche ai residenti o ai visitatori abituali. LEGGI ANCHE: — Il semaforo ‘incubo’ degli automobilisti a Roma, circa 1200 multe al giorno>> E infatti, in pochi sanno che al centro della Capitale sorge una tra le stazioni più belle del mondo, anche secondo Papa Pio XI che assistette ai lavori di ultimazione della struttura. Stiamo parlando della stazione di Città del Vaticano, conosciuta anche come stazione Vaticana o stazione del Vaticano, una ferrovia che si trova a pochi passi dalla stazione di Roma San Pietro in cui si estende la Roma-Viterbo e la ferrovia tirrenica. La piccola stazione di Città del Vaticano conta 1270 metri, poco più di 1 km. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)è forse una tra le città che più di tutte nasconde e cela delle gemme preziose sconosciute a molti, anche ai residenti o ai visitatori abituali. LEGGI ANCHE: — Il semaforo ‘incubo’ degli automobilisti a, circa 1200 multe al giorno>> E infatti, in pochi sanno che al centro della Capitale sorge una tra le stazioni più belle del mondo, anche secondo Papa Pio XI che assistette ai lavori di ultimazione della struttura. Stiamo parlando delladi Città del Vaticano, conosciuta anche comeVaticana odel Vaticano, una ferrovia che sia pochi passi dalladiSan Pietro in cui si estende la-Viterbo e la ferrovia tirrenica. Ladi Città del Vaticano conta 1270, poco più di 1 km.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luca Guadagnino rifà anche American Psycho : dirigerà un nuovo adattamento del romanzo di Bret Easton Ellis - Il prolifico regista romano Luca Guadagnino, dopo Suspiria, è nelle trattative finali per dirigere un nuovo adattamento di American Psycho di Bret Easton Ellis. (Comingsoon.it)

Festa del Cinema di Roma - spazio anche al “Visioni Corte International Short Film Festival” - . SUD PONTINO – Visioni Corte International Short Film Festival – la cui 13° edizione si è svolta dal 12 al 19 Ottobre presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta – sarà presente alla prestigiosa Festa del Cinema di Roma con una conferenza dal titolo “Cinema Breve, Impatti Lunghi – Omaggio a Marcello Mastroianni”. (Temporeale.info)

Festa del cinema di Roma - è sfida tra sex symbol : tra Viggo Mortensen e Sam Claflin - chi la spunterà? E sì - c'è anche Johnny Depp - «Ti piace vincere facile?»: con Johnny Depp alla Festa di Roma 2024 sembra non ci sia gioco per nessuno. Presenta da regista "Modì" con Riccardo Scamarcio, ma no, la... (Leggo.it)