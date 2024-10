Calciomercato.it - Ha già detto sì: Danilo in rossonero a gennaio

(Di lunedì 21 ottobre 2024)si avvicina a grandi passi all’addio alla Juventus, con la quale è in scadenza a giugno 2025. Già scelta la nuova squadra In Brasile sono certi:sta per dire addio alla Juventus. Il difensore dovrebbe lasciare i bianconeri nel prossimo calciomercato di, in anticipo di cinque mesi rispetto alla scadenza del contratto. In cui, va, è presente un’opzione rinnovo legata al raggiungimento di un determinato numero di presenze.verso l’addio alla Juventus (LaPresse) – calciomercato.itLa clausola rinnovo scatterebbe esattamente nel caso in cui giocasse il 50% (più uno) delle partite stagionali della Juve. Proprio un paio di giorni fa, però, ‘Tuttosport’ ha rivelato che il 33enne ha chiesto alla società di rimuoverla, così da non essere un ‘peso’ per essa.