Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, scambio di concorrenti con la versione spagnola: chi lascia la casa e chi entra

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Mentre si avvicina un nuovo appuntamento del, l’attenzione si focalizza sui media spagnoli. Com’è risaputo è tutt’ora in corso anche ladel reality, il Gran Hermano, sempre della compagnia Mediaset, e a quanto pare è atteso un mix delle due versioni. In che senso? Si vocifera di unodi. Già dalla prossima diretta, non a caso, è previsto il trasferimento di ben duedellaitaliana in direzione Spagna.25:diin arrivo Stando a quanto rivelato in queste ore, nel prossimo appuntamento delci sarà unocon il Gran Hermano. Ebbene sì perché gli autori hanno deciso di intersecare le due versioni e dare una scossa admbe le dinamiche di gioco.