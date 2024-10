Oasport.it - Golf: J.T. Poston conquista lo Shriners Children’s Open 2024. Francesco Molinari nelle retrovie

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Per la terza volta in carriera è J.T.a portare a casa un torneo del PGA Tour. Loallodi Las Vegas. Al TPC Summerlin il trentunenne della North Carolina mantiene la leadership, chiude il discorso a -22 e riesce a completare un’ottima settimana, in cui è sempre stato costante come dimostra il suo score (64 65 66 67). Alle sue spalle Doug Ghim, che mantiene il secondo posto a -21 e nel complesso fornisce un’ottima performance, per quanto sia il 70 del secondo giro a costituire una specie di condanna. Terzo posto, ed è un ottimo segnale per entrambi, a -19 per il tedesco Matti Schmid e il filippino Rico Hoey, che arriva a un risultato che il suo Paese finora aveva potuto soltanto sognare nonostante un’attività generalizzata di questo sport comunque a discreti livelli.