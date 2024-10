Giugliano in Campania: Evade e con la famiglia va in pasticceria. Tra i clienti c’è anche un carabiniere, 33enne arrestato (Di lunedì 21 ottobre 2024) arrestato in pasticceria: 33enne Ai Domiciliari sorprende tutti durante una gita in famiglia Quella che stiamo per raccontare sembra l’inizio di una classica domenica di una famiglia meridionale – almeno in Campania – ma è l’epilogo che trasforma l’evento. Siamo a Giugliano in Campania e nella pasticceria sul corso Campano ci sono tante persone.clienti che non vedono l’ora di acquistare i dolci tipici campani sono in attesa e tra questi c’è qualcuno in particolare. Lui ha 33 anni ed è in compagnia della propria moglie e del figlio. La famiglia è in fila e tra i presenti c’è anche un carabiniere libero dal servizio. Il militare è in borghese e ha da poco terminato il turno, c’è da comprare le paste da portare a casa per trascorrere con la famiglia il resto della giornata ma non sarà così, si finirà più tardi. Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: Evade e con la famiglia va in pasticceria. Tra i clienti c’è anche un carabiniere, 33enne arrestato Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)inAi Domiciliari sorprende tutti durante una gita inQuella che stiamo per raccontare sembra l’inizio di una classica domenica di unameridionale – almeno in– ma è l’epilogo che trasforma l’evento. Siamo aine nellasul corso Campano ci sono tante persone.che non vedono l’ora di acquistare i dolci tipici campani sono in attesa e tra questi c’è qualcuno in particolare. Lui ha 33 anni ed è in compagnia della propria moglie e del figlio. Laè in fila e tra i presenti c’èunlibero dal servizio. Il militare è in borghese e ha da poco terminato il turno, c’è da comprare le paste da portare a casa per trascorrere con lail resto della giornata ma non sarà così, si finirà più tardi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assistenza primaria. Smi - Senese : “Grave la carenza di nuovi medici di famiglia in Campania” - Occorre garantire l’assistenza medica a tutti i cittadini campani e coprire le zone carenti di medici» conclude Senese. ex 24 dell’ Accordo Collettivo Nazionale della medicina generale per individuare le possibili misure e gli incentivi di competenza regionale a supporto della professione medica, minacciata anche dagli effetti dell’ Autonomia Differenziata. (Impresaitaliana.net)

Ieri in Campania : dramma in Irpinia. Sentenza Pagnano - la famiglia non ci sta - (LEGGI QUI) Benevento – La tragica vicenda di Antonio Pagnano, 26enne di Colle Sannita, si è conclusa in tribunale con un’amara decisione per la sua famiglia. (LEGGI QUI) Salerno – E’ terminata nella trasferta di Udine l’avventura in Coppa Italia della Salernitana, sconfitta 3-1 dai friuliani nei sedicesimi di finale della manifestazione tricolore. (Anteprima24.it)

Campania - un’app per i medici di famiglia invita i pazienti a screening di prevenzione - E’ la ‘rivoluzione’ promossa per la prevenzione in Campania dalla Fimmg. Grazie a questa nuova App in dotazione a tutti i medici di Medicina generale, i medici di famiglia stanno rapidamente facendo recuperare terreno agli screening. . “Da quando abbiamo avviato questa nuova modalità – concludono Sparano e Calamaro – stiamo notando un’altissima percentuale di risposta. (Ildenaro.it)