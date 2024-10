“Gesto bello forte”. Ballando con le stelle, Alan Friedman contro Selvaggia Lucarelli (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il ciclone Alan Friedman si abbatte su Selvaggia Lucarelli. In queste ore si rincorrono le indiscrezioni sul noto giornalista e concorrente di Ballando con le stelle 2024 che ha rischiato seriamente la squalifica. L’esperto di spettacolo e tv Davide Maggio ha infatti rivelato: “C’è stato uno scontro molto forte tra Alan Friedman e una donna dello staff di Ballando. Ed è stata una cosa grave, una cosa delicata. Per quello che mi è stato riferito da più persone è stata una cosa bella forte. Delle arrabbiature ci possono stare, ma c’è modo e modo”. Tuttavia la squalifica non è arrivata e, anzi, pare che lo stesso Alan Friedman si sia scusato con la redattrice donandole un mazzo di fiori. Tutta un’altra storia rispetto a quanto sta avvenendo invece con Selvaggia Lucarelli Leggi anche: “Comunicazione per Alan Friedman”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il ciclonesi abbatte su. In queste ore si rincorrono le indiscrezioni sul noto giornalista e concorrente dicon le2024 che ha rischiato seriamente la squalifica. L’esperto di spettacolo e tv Davide Maggio ha infatti rivelato: “C’è stato uno smoltotrae una donna dello staff di. Ed è stata una cosa grave, una cosa delicata. Per quello che mi è stato riferito da più persone è stata una cosa bella. Delle arrabbiature ci possono stare, ma c’è modo e modo”. Tuttavia la squalifica non è arrivata e, anzi, pare che lo stessosi sia scusato con la redattrice donandole un mazzo di fiori. Tutta un’altra storia rispetto a quanto sta avvenendo invece conLeggi anche: “Comunicazione per”.

