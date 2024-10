Ilfattoquotidiano.it - “Fosse stato espulso non mi sarei scandalizzato”: l’analisi di Rocchi sul contatto tra Douglas Luiz e Patric

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tanto ha fatto discutere l’ultimo turno di Serie A. Il centro delle polemiche? Come sempre, arbitri e VAR. Nell’occhio del ciclone c’è untranel secondo tempo, durante Juventus-Lazio (partita vinta 1-0 dai bianconeri), che non èsanzionato in nessun modo. Fallo? Cartellino rosso? Gianluca– designatore degli arbitri e responsabile della CAN (Commissione Arbitri Nazionale) – ha analizzato quanto accaduto all’Allianz Stadium: “Sicuramente non è fortuito e sicuramente a noi non piacciono certi comportamenti. Questo ve lo dico sinceramente, per cui sequesto calciatore, per esempio in campo, nessuno avrebbe detto niente, perché comunque sono gesti che a noi non piacciono”.