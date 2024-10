Flavia Mello Agonigi scomparsa dopo la serata in discoteca a Pontedera, la Procura indaga per omicidio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si indaga per omicidio dopo la scomparsa di Flavia Mello Agonigi, la 54enne di origini brasiliane sparita nel nulla nella notte tra l'11 e il 12 ottobre a Pontedera. Con la donna è scomparsa anche la sua auto, una Opel Mokka Elegance di colore argento. Fanpage.it - Flavia Mello Agonigi scomparsa dopo la serata in discoteca a Pontedera, la Procura indaga per omicidio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Siperladi, la 54enne di origini brasiliane sparita nel nulla nella notte tra l'11 e il 12 ottobre a. Con la donna èanche la sua auto, una Opel Mokka Elegance di colore argento.

Flavia Mello Agonigi scomparsa a Pontedera : si indaga per omicidio - Non pensiamo ad un allontanamento volontario”, ha detto il legale. "Più passa il tempo e più cresce la paura che a Flavia sia successo qualcosa di grave - ha detto al nostro giornale l'avvocato Gabriele Dell'Unto, il legale cui si è rivolto il marito della donna, Emanuele Agonigi, per essere assistito nel seguire ricerche e indagini -. (Lanazione.it)