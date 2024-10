Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, chiede insistentemente l'elemosina fuori dalla chiesa: denunciato

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)(Ancona), 21 ottobre 2024 –l’ai fedeli: arrivano i poliziotti e fermano e denunciano un uomo. Tutto è partitosegnalazione di una persona sospetta nel centro storico della città della carta. E’ accaduto nel corso della mattinata di ieri quando sono giunte al commissariato cittadino due segnalazioni relative a un uomo sospetto che, con insistenza,va “due o tre euro” ai fedeli che raggiungevano unacittadina per una preghiera. Al rifiuto di questi, l’uomo reagiva con sguardi minacciosi e atteggiamenti fortemente molesti tali da mettere in forte disagio i suoi interlocutori. L’uomo è stato descritto come di mezza età, corpulento, normalmente vestito: con un trolley per la spesa al seguito.