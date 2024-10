F1 GP Austin 2024, Hamilton: “Sono devastato, ma si va avanti e si pensa alla prossima gara” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Non è mai successo prima”, così Lewis Hamilton ha commentato il ritiro per un guasto nella prima parte del GP di Austin. “C’è una prima volta per tutto, credo. Non stavo nemmeno spingendo a quel punto e la macchina ha iniziato a rimbalzare, ho avuto un vento di coda di 40 chilometri, ma la ruota sinistra rimbalzava in aria e poi ho perso il back end”, ammette. “Mi dispiace tanto per tutta la squadra, ovviamente, Sono devastato, ma si va avanti. Cosa posso fare? Cerco di prepararmi meglio per la prossima settimana. Speriamo di avere la macchina in un posto migliore la prossima settimana”. F1 GP Austin 2024, Hamilton: “Sono devastato, ma si va avanti e si pensa alla prossima gara” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Non è mai successo prima”, così Lewisha commentato il ritiro per un guasto nella prima parte del GP di. “C’è una prima volta per tutto, credo. Non stavo nemmeno spingendo a quel punto e la macchina ha iniziato a rimbalzare, ho avuto un vento di coda di 40 chilometri, ma la ruota sinistra rimbalzava in aria e poi ho perso il back end”, ammette. “Mi dispiace tanto per tutta la squadra, ovviamente,, ma si va. Cosa posso fare? Cerco di prepararmi meglio per lasettimana. Speriamo di avere la macchina in un posto migliore lasettimana”. F1 GP: “, ma si vae si” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GP di Austin - la diretta : Leclerc comanda su Verstappen e Sainz - Hamilton in ghiaia - entra la safety-car - 5° giro - la safety-car sta per rientrare ai box Il replay evidenzia che alla prima curva dopo il via Ocon è stato centrato e mandato in testacoda da Albon Viene chiamata in pista la... (Ilmessaggero.it)

F1 GP Austin 2024 - Hamilton : “Sfortunato con la bandiera gialla - ma aggiornamenti funzionavano” - . “Sono stato sfortunato con la bandiera gialla, ero in vantaggio, ma possiamo ritenerci soddisfatti”. The post F1 GP Austin 2024, Hamilton: “Sfortunato con la bandiera gialla, ma aggiornamenti funzionavano” appeared first on SportFace. Lewis Hamilton commenta in questo modo le qualifiche relative alla Sprint Race del GP d’Austin, in Texas. (Sportface.it)

F1 GP Singapore - Hamilton : “Gara difficile - ad Austin con grinta e determinazione” - Ci dirigeremo lì con energia, grinta e determinazione. Può essere frustrante, ma siamo tutti sulla stessa barca. “È difficile descrivere la gamma di emozioni che provi quando si ha una gara difficile come questa“. . Non sempre facciamo le cose per bene e questo è stato il caso oggi con la nostra strategia. (Sportface.it)