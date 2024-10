Movieplayer.it - Eva Mendes tornerebbe a recitare solo a fianco del marito Ryan Gosling

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L'attrice ha confessato di voler tornare sullo schermo soltanto per lavorare insieme alla star di Barbie. Evaha dichiarato che l'unico progetto cinematografico che la convincerebbe a tornare nel mondo della recitazione sarebbe insieme a suo. In passato, la coppia ha lavorato insieme nei film Drunk History Christmas e Come un tuono di Derek Cianfrance. L'attrice ha lasciato il mondo del cinema nel 2014 e in un'intervista aveva specificato quanto non fosse stato difficile per lei lasciare la recitazione e dedicarsi ad altro. Tuttavia, in futuro, le piacerebbe tornare sul grande schermo. Con il"Non sono mai stata innamorata della recitazione" aveva sottolineato"Non ero una grande attrice. Ho avuto