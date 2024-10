Endless Love 22 ottobre: Tufan scopre la verità su Kemal e Nihan, Asu è in pericolo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata. Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 22 ottobre su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Zeynep salva la vita di Nihan. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Anticipazioni di Endless Love: Zeynep rifiuta i ringraziamenti di Emir Tufan arriva in ospedale accompagnato da alcuni dipendenti della Kozcuoglu Holding, pronti a donare il loro sangue per Movieplayer.it - Endless Love 22 ottobre: Tufan scopre la verità su Kemal e Nihan, Asu è in pericolo Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata. Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di, in onda martedì 22su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Zeynep salva la vita di. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Anticipazioni di: Zeynep rifiuta i ringraziamenti di Emirarriva in ospedale accompagnato da alcuni dipendenti della Kozcuoglu Holding, pronti a donare il loro sangue per

