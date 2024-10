Empoli-Napoli, il rigore continua a dividere: l’AIA fa chiarezza (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il rigore in Empoli-Napoli fa discutere, ma l’AIA prova a fare chiarezza: arriva anche la spiegazione di Luca Marelli su DAZN Il Napoli vince sul campo dell’Empoli grazie ad un calcio di rigore segnato da Kvaratskhelia. Ma quel contatto tra Anjorin e Politano ha diviso mezza Italia. Per alcuni addetti ai lavori è un ‘rigorino’; per altri è un calcio di rigore sacrosanto. Quel che conta, è che l’arbitro Abisso abbia visto un fallo e abbia assegnato il tiro dagli undici metri. Prima di confermare il calcio di rigore battuto da Kvara, in sala VAR hanno visionato le immagini e hanno provato a capire e ricostruire la dinamica del contatto tra i due calciatori. Alla fine gli assistenti della sala VAR non sono intervenuti e hanno dunque lasciato dirigere la gara al direttore di gara, che ha potuto così confermare la sua decisione. Spazionapoli.it - Empoli-Napoli, il rigore continua a dividere: l’AIA fa chiarezza Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilinfa discutere, maprova a fare: arriva anche la spiegazione di Luca Marelli su DAZN Ilvince sul campo dell’grazie ad un calcio disegnato da Kvaratskhelia. Ma quel contatto tra Anjorin e Politano ha diviso mezza Italia. Per alcuni addetti ai lavori è un ‘rigorino’; per altri è un calcio disacrosanto. Quel che conta, è che l’arbitro Abisso abbia visto un fallo e abbia assegnato il tiro dagli undici metri. Prima di confermare il calcio dibattuto da Kvara, in sala VAR hanno visionato le immagini e hanno provato a capire e ricostruire la dinamica del contatto tra i due calciatori. Alla fine gli assistenti della sala VAR non sono intervenuti e hanno dunque lasciato dirigere la gara al direttore di gara, che ha potuto così confermare la sua decisione.

