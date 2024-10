E vissero felici e contenti per Semper . Hojholt super anche nell’assist a Lind (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Pisa esce indenne da una partita "trappola" e conferma di aver appreso la dura lezione subita dalla Juve Stabia tre settimane fa: senza l’atteggiamento giusto il primato vacilla. Al "Druso" gli uomini di Inzaghi invece hanno dimostrato di possedere tutte le qualità che marcano la sottile differenza tra un buon collettivo e una grande squadra. Semper 7,5. Un portiere forte si vede in partite nelle quali viene sollecitato al massimo un paio di volte e sfodera interventi che salvano il risultato. Il croato appartiene a questa ristretta cerchia: eccezionale il guizzo su Merkaj. RUS 6,5. Con mestiere mette la museruola a Casiraghi e Rover nel primo tempo, nella ripresa stringe le maglie per aiutare capitan Caracciolo nella complessa marcatura di Odogwu. CARACCIOLO 5,5. Pomeriggio affannoso per il capitano, che fatica tremendamente a prendere le misure sul corazziere Odogwu. Sport.quotidiano.net - E vissero felici e contenti per Semper . Hojholt super anche nell’assist a Lind Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Pisa esce indenne da una partita "trappola" e conferma di aver appreso la dura lezione subita dalla Juve Stabia tre settimane fa: senza l’atteggiamento giusto il primato vacilla. Al "Druso" gli uomini di Inzaghi invece hanno dimostrato di possedere tutte le qualità che marcano la sottile differenza tra un buon collettivo e una grande squadra.7,5. Un portiere forte si vede in partite nelle quali viene sollecitato al massimo un paio di volte e sfodera interventi che salvano il risultato. Il croato appartiene a questa ristretta cerchia: eccezionale il guizzo su Merkaj. RUS 6,5. Con mestiere mette la museruola a Casiraghi e Rover nel primo tempo, nella ripresa stringe le maglie per aiutare capitan Caracciolo nella complessa marcatura di Odogwu. CARACCIOLO 5,5. Pomeriggio affannoso per il capitano, che fatica tremendamente a prendere le misure sul corazziere Odogwu.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Yulia Navalnaya, la vedova di Navalny: «Con Aleksei siamo stati felici. Non gli avrei mai chiesto di farsi da parte per salvarsi la vita» - Intervista esclusiva con la vedova di Aleksei Navalny.«Patriot», il diario dal carcere e autobiografia del dissidente, esce martedì (in Italia per Mondadori) ... (corriere.it)