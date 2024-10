È morto Ambrogio Cotta Ramusino, aveva 78 anni: Vigevano piange il suo ex sindaco (Di lunedì 21 ottobre 2024) È morto all’età di 78 anni Ambrogio Cotta Ramusino, ex sindaco di Vigevano per due mandati (dal 2000 al 2010), alla guida di una giunta di centrodestra. Malato da tempo, è mancato all’affetto della sua comunità lunedì 21 ottobre. Da primo cittadino della cittadina Pavese, aveva accolto Papa Benedetto XVI nella storica visita del Pontefice alla città ducale il 21 aprile 2007. Per decenni, è stata una figura di primo piano anche nel mondo della scuola, con il ruolo di docente e dirigente scolastico all’Itis Caramuel e al liceo Roncalli. I sui funerali verranno celebrati giovedì 24 ottobre alle 11,15 nel Duomo di Vigevano. Decine i messaggi di cordoglio pubblicati sui social media. Ilgiorno.it - È morto Ambrogio Cotta Ramusino, aveva 78 anni: Vigevano piange il suo ex sindaco Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Èall’età di 78, exdiper due mandati (dal 2000 al 2010), alla guida di una giunta di centrodestra. Malato da tempo, è mancato all’affetto della sua comunità lunedì 21 ottobre. Da primo cittadino della cittadina Pavese,accolto Papa Benedetto XVI nella storica visita del Pontefice alla città ducale il 21 aprile 2007. Per decenni, è stata una figura di primo piano anche nel mondo della scuola, con il ruolo di docente e dirigente scolastico all’Itis Caramuel e al liceo Roncalli. I sui funerali verranno celebrati giovedì 24 ottobre alle 11,15 nel Duomo di. Decine i messaggi di cordoglio pubblicati sui social media.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Addio ad Ambrogio Cotta Ramusino, fu due volte sindaco di Vigevano - Una lunga carriera nella scuola, fu dirigente del liceo Cairoli e dell’Itis. Giovedì i funerali in Duomo VIGEVANO. E’ morto la mattina di lunedì 21 ottobre Ambrogio Cotta Ramusino, aveva 78 anni: ex d ... (laprovinciapavese.gelocal.it)

È morto Ambrogio Cotta Ramusino, aveva 78 anni: Vigevano piange il suo ex sindaco - Decine i messaggi di cordoglio: “Persona umile e gentiluomo” È morto all’età di 78 anni Ambrogio Cotta Ramusino, ex sindaco di Vigevano per due mandati (dal 2000 al 2010), alla guida di una giunta di ... (ilgiorno.it)

Sant'Ambrogio del Garigliano piange il caporale maggiore Antonello Simeone - Un tragico malore ha spezzato la vita di Antonello Simeone, caporale maggiore dell’Esercito Italiano, mentre si trovava in servizio ... (41esimoparallelo.it)