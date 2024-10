Dna maschile sconosciuto sul corpo di Pierina, il perito chiede più tempo per ulteriori comparazioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tre profili di Dna, tutti riconducibili a un individuo di sesso maschile, su altrettanti reperti individuati dagli inquirenti della Squadra mobile della Questura di Rimini potrebbero essere la chiave di svolta per risolvere il giallo dell'omicidio di Pierina Paganelli. Il gip Vinicio Cantarini ha Riminitoday.it - Dna maschile sconosciuto sul corpo di Pierina, il perito chiede più tempo per ulteriori comparazioni Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tre profili di Dna, tutti riconducibili a un individuo di sesso, su altrettanti reperti individuati dagli inquirenti della Squadra mobile della Questura di Rimini potrebbero essere la chiave di svolta per risolvere il giallo dell'omicidio diPaganelli. Il gip Vinicio Cantarini ha

