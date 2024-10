Corini, è buona la prima. La Cremonese festeggia (Di lunedì 21 ottobre 2024) di Mariachiara Rossi Chi bene comincia è a metà dell’opera. Eugenio Corini al debutto sulla panchina della Cremonese porta a casa il bottino pieno da Castellammare vincendo 2-1 contro la Juve Stabia grazie alle reti di Antov e Vazquez e rispondendo presente alle squadre in vetta alla classifica (Pisa, Spezia e Sassuolo). Il primo pensiero del neoallenatore è stato fornire maggiore equilibrio al reparto di centrocampo. Detto fatto. Vazquez arretrato sulla linea a quattro ha dato prova di tutto il suo talento, fornito palle filtranti e costruito gioco intrecciando trame offensive poco decifrabili per la compagine campana. Dall’intuizione del tecnico ne nasce una delle migliori partite giocate in questo inizio di campionato dal fantasista argentino che proprio con una mezza girata al 73’ porta in vantaggio i grigiorossi sfruttando una parata non impeccabile di Thiam. Sport.quotidiano.net - Corini, è buona la prima. La Cremonese festeggia Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) di Mariachiara Rossi Chi bene comincia è a metà dell’opera. Eugenioal debutto sulla panchina dellaporta a casa il bottino pieno da Castellammare vincendo 2-1 contro la Juve Stabia grazie alle reti di Antov e Vazquez e rispondendo presente alle squadre in vetta alla classifica (Pisa, Spezia e Sassuolo). Il primo pensiero del neoallenatore è stato fornire maggiore equilibrio al reparto di centrocampo. Detto fatto. Vazquez arretrato sulla linea a quattro ha dato prova di tutto il suo talento, fornito palle filtranti e costruito gioco intrecciando trame offensive poco decifrabili per la compagine campana. Dall’intuizione del tecnico ne nasce una delle migliori partite giocate in questo inizio di campionato dal fantasista argentino che proprio con una mezza girata al 73’ porta in vantaggio i grigiorossi sfruttando una parata non impeccabile di Thiam.

La Cremonese di Corini parte col piede giusto : 2-1 alla Juve Stabia - Buona la prima! La Cremonese alla prima di mister Corini riesce a vincere in casa dell’ostica Juve Stabia. Al 20’, però, Antov commette fallo su Fortini e l’arbitro assegna un rigore che Adorante trasforma in modo impeccabile. Ci provano Pierobon e Maistro, ma la rete difesa da Fulignati non corre particolari pericoli. (Sport.quotidiano.net)

Juve Stabia-Cremonese 1-2 - il rigore di Adorante non basta : vespe battute al Menti - Corini debutta con una vittoria - La Juve Stabia si arrende dopo due vittorie consecutive. Allo Stadio Menti esulta la Cremonese, Eugenio Corini debutta in panchina con un successo. Alla formazione di Guido Pagliuca non basta il momentaneo pareggio targato Adorante e le occasioni costruite, soprattutto nel primo tempo: al... (Napolitoday.it)

Parte la Cremonese di Eugenio Corini. Esordio contro una Juve Stabia senza paura - Proprio questa è la via maestra per consentire a mister Corini di aprire con il piede giusto il suo ciclo sulla panchina cremonese. Questo dovrà essere il vero elemento in più, l’atteggiamento dei grigiorossi a Castellammare di Stabia. Cremonese (4-3-3): Fulignati; Barbieri, Antov (Ravanelli), Bianchetti, Sernicola; Collocolo, Castagnetti (Majer), Vazquez (Pickel/Buonaiuto); Vandeputte, De Luca ... (Sport.quotidiano.net)