Coppa del Mondo di Sci Alpino, gli Azzurri convocati per Soelden: al via la nuova stagione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sta per partire la Coppa del Mondo di Sci Alpino. E gli Azzurri si preparano al debutto nei due primi Slalom Giganti di stagione. La sede sarà quella storica di Soelden in Austria e le gare si svolgeranno dal 26 al 27 ottobre. Per le gare femminili parteciperanno Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb, medaglia d'oro in questa specialità lo scorso gennaio ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon (Corea del Sud). Per gli uomini, scenderanno in gara Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer. Filippo Della Vite ha ripreso a sciare dopo l'operazione avuta, per la riduzione della frattura scomposta del pollice alla mano destra. Quest'ultimo deciderà se prendere parte o meno al primo appuntamento della stagione. L'Italia vanta tre successi a Soelden. Tutti al femminile.

