Quotidiano.net - Confesercenti: Serve un fondo per danni da catastrofi ambientali

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Bisogna "prendere atto che ormai anche il nostro Paese è frequentemente soggetto ad eventi climatici anomali di eccezionale rilevanza è un dovere che ognuno di noi deve far proprio; così come occorre assumere consapevolezza che, in gran parte dei nostri territori, siamo strutturalmente inadeguati ad affrontare queste emergenze", avverte la presidente di, Patrizia De Luise, che propone: "Occorre da subito mettere a punto un piano di prevenzione che - va detto chiaramente - richiederà investimenti e disponibilità di risorse, e che non potrà essere fatto dall'oggi al domani"; e ". "bisogna anche valutare con estrema attenzione, e spirito costruttivo, le modalità per istituire unassicurativo di natura mutualistica che possa realisticamente sostenere le imprese colpite da".