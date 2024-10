Com'è ridotta la Cuba comunista: blackout, la protesta in strada con pentole e padelle (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alcuni Cubani hanno inscenato domenica sera una protesta per l'interruzione di corrente che ha coinvolto tutta l'isola. A Santo Suárez, un quartiere dell'Avana sud-occidentale, alcuni residenti hanno iniziato a sbattere pentole e padelle in strada: il blackout sull'isola ha provocato problemi alla conservazione del cibo, agli spostamenti, alle pompe dell'acqua ed è avvenuto mentre l'uragano Oscar si è abbattuto sulla costa orientale di Cuba. Il ministro dell'Energia di Cuba ha dichiarato di sperare che l'energia elettrica venga ripristinata entro la fine di lunedì o l'inizio di martedì (l'interruzione è iniziata venerdì). Il blackout è stato considerato il peggiore degli ultimi due anni a Cuba, dopo che nel 2022 l'uragano Ian era arrivato sull'isola come tempesta di categoria 3 e aveva danneggiato gli impianti elettrici. Ci sono voluti giorni perché il governo li riparasse. Liberoquotidiano.it - Com'è ridotta la Cuba comunista: blackout, la protesta in strada con pentole e padelle Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alcunini hanno inscenato domenica sera unaper l'interruzione di corrente che ha coinvolto tutta l'isola. A Santo Suárez, un quartiere dell'Avana sud-occidentale, alcuni residenti hanno iniziato a sbatterein: ilsull'isola ha provocato problemi alla conservazione del cibo, agli spostamenti, alle pompe dell'acqua ed è avvenuto mentre l'uragano Oscar si è abbattuto sulla costa orientale di. Il ministro dell'Energia diha dichiarato di sperare che l'energia elettrica venga ripristinata entro la fine di lunedì o l'inizio di martedì (l'interruzione è iniziata venerdì). Ilè stato considerato il peggiore degli ultimi due anni a, dopo che nel 2022 l'uragano Ian era arrivato sull'isola come tempesta di categoria 3 e aveva danneggiato gli impianti elettrici. Ci sono voluti giorni perché il governo li riparasse.

Alcuni cubani hanno inscenato domenica sera una protesta per l'interruzione di corrente che ha coinvolto tutta l'isola. Ci sono voluti giorni perché il governo li riparasse. Il ministro dell'Energia di Cuba ha dichiarato di sperare che l'energia elettrica venga ripristinata entro la fine di lunedì o l'inizio di martedì (l'interruzione è iniziata venerdì).

