Cibi scaduti o mal conservati in un ristorante di Parma: sequestri e sanzioni

A Parma, i Carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità), in collaborazione con il personale del Sian (Servizio igiene alimenti e nutrizione) dell'Azienda Usl locale, hanno recentemente effettuato una ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante.A seguito dei controlli, sono

Cibi scaduti e blatte in cucina : chiuso dai Nas un ristorante di Parma - Ma non solo. I militari hanno inoltre rilevato gravi carenze igienico sanitarie all'interno della cucina, dove è stata riscontrata la presenza di sporcizia accumulata da tempo su tutte le superfici e la presenza di blatte. Cosa hanno trovato i Nas Alimenti a base di carne e prodotti caseari scaduti, in parte scaduti e in parte senza le indicazioni obbligatorie sulla loro rintracciabilità. (Ilrestodelcarlino.it)