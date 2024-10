Camorra, finisce in Colombia la latitanza del boss Nocella: a tradirlo la sua passione per il biliardo (Di lunedì 21 ottobre 2024) In ogni appartamento in cui si nascondeva veniva recapitato un tavolo da biliardo. Muovendosi su questa pista, gli investigatori sono riusciti a rintracciare e catturare Gustavo Nocella. Il boss della Camorra, latitante da anni, è stato arrestato oggi – 21 ottobre -, a Medellin, in Colombia. Tradito dalla passione per il panno verde con le sei buche, l’uomo era diventato il principale intermediario tra i clan camorristi di Napoli Nord e Napoli Est – i Rinaldi-Formicola, gli Amato-Pagano e i De Micco – e i cartelli della droga sudamericani. Nocella, per precauzione, cambiava casa ogni tre mesi, ma in ogni abitazione avvertiva il bisogno di tirare di stecca. L’ultimo appartamento affittato a Medellin, infatti, è stato individuato grazie alla spedizione di un tavolo da biliardo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024) In ogni appartamento in cui si nascondeva veniva recapitato un tavolo da. Muovendosi su questa pista, gli investigatori sono riusciti a rintracciare e catturare Gustavo. Ildella, latitante da anni, è stato arrestato oggi – 21 ottobre -, a Medellin, in. Tradito dallaper il panno verde con le sei buche, l’uomo era diventato il principale intermediario tra i clan camorristi di Napoli Nord e Napoli Est – i Rinaldi-Formicola, gli Amato-Pagano e i De Micco – e i cartelli della droga sudamericani., per precauzione, cambiava casa ogni tre mesi, ma in ogni abitazione avvertiva il bisogno di tirare di stecca. L’ultimo appartamento affittato a Medellin, infatti, è stato individuato grazie alla spedizione di un tavolo da

