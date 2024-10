“Binario 2”, Fiorello interviene in diretta e restano tutti senza parole (Di lunedì 21 ottobre 2024) News Tv. Fiorello “Binario 2”. Lo showman è intervenuto in diretta a “Binario 2”, programma che ha preso il posto di “Viva Rai 2”. Il suo intervento ha lasciato tutti senza parole. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Un gesto gradito anche dai conduttori del nuovo programma di Rai 2. (Continua) Leggi anche: Anna Pettinelli fuori da “Amici”: il videomessaggio per la prima puntata commuove Leggi anche: “I fatti vostri” torna su Rai 2 tra conferme e novità: le anticipazioni Tutto su “Binario 2” “Binario 2” è un programma televisivo di genere varietà, satirico e rotocalco, ideato da Angelo Mellone e condotto da Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini. Il programma è nato dopo la chiusura di “Viva Rai2!”, condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, e va in onda nella stessa fascia mattutina su Rai 2 a partire dal 21 ottobre 2024. Tvzap.it - “Binario 2”, Fiorello interviene in diretta e restano tutti senza parole Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) News Tv.2”. Lo showman è intervenuto ina “2”, programma che ha preso il posto di “Viva Rai 2”. Il suo intervento ha lasciato. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Un gesto gradito anche dai conduttori del nuovo programma di Rai 2. (Continua) Leggi anche: Anna Pettinelli fuori da “Amici”: il videomessaggio per la prima puntata commuove Leggi anche: “I fatti vostri” torna su Rai 2 tra conferme e novità: le anticipazioni Tutto su “2” “2” è un programma televisivo di genere varietà, satirico e rotocalco, ideato da Angelo Mellone e condotto da Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini. Il programma è nato dopo la chiusura di “Viva Rai2!”, condotto dacon Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, e va in onda nella stessa fascia mattutina su Rai 2 a partire dal 21 ottobre 2024.

