BC Servizi Arezzo domina la Virtus Siena: vittoria schiacciante al Palasport Estra (Di lunedì 21 ottobre 2024) BC Servizi Arezzo-Stosa Cucine Virtus Siena 91-67 Parziali: 23-11; 43-21; 68-41 BC Servizi: Scortica 8, Toia 11, Nica, Iannicelli 12, Marcantoni, Buzzone 21, Lemmi 2, Prenga 13, Vagnuzzi, Kader 10, Terrosi, Bischetti 14. All. Fioravanti Ass. LibertoStosa Cucine: Bartoletti 7, Dal Maso 11, Joksimovic 4, Zocca 18, Falchi 3, Olleia 8, Costantini 2, Calvellini 2, Gianoli 9, Braccagni 3, Bartelloni. All. Evangelisti Ass. Braccagni e Rossi Con una prestazione impeccabile, la BC Servizi Arezzo travolge la Stosa Cucine Virtus Siena al Palasport Estra, rendendo amaro il ritorno di coach Evangelisti ad Arezzo. Gli amaranto di coach Fioravanti hanno dominato dall’inizio alla fine, partendo con un fulminante 11-2 che ha subito indirizzato la gara a loro favore. Lortica.it - BC Servizi Arezzo domina la Virtus Siena: vittoria schiacciante al Palasport Estra Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) BC-Stosa Cucine91-67 Parziali: 23-11; 43-21; 68-41 BC: Scortica 8, Toia 11, Nica, Iannicelli 12, Marcantoni, Buzzone 21, Lemmi 2, Prenga 13, Vagnuzzi, Kader 10, Terrosi, Bischetti 14. All. Fioravanti Ass. LibertoStosa Cucine: Bartoletti 7, Dal Maso 11, Joksimovic 4, Zocca 18, Falchi 3, Olleia 8, Costantini 2, Calvellini 2, Gianoli 9, Braccagni 3, Bartelloni. All. Evangelisti Ass. Braccagni e Rossi Con una prestazione impeccabile, la BCtravolge la Stosa Cucineal, rendendo amaro il ritorno di coach Evangelisti ad. Gli amaranto di coach Fioravanti hannoto dall’inizio alla fine, partendo con un fulminante 11-2 che ha subito indirizzato la gara a loro favore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

BC Servizi Arezzo - grande impresa al Palasport Estra contro la capolista Costone - Colpo della BC Servizi Scuola Basket Arezzo che vince il posticipo della quarta giornata di andata del campionato di serie B contro la capolista Costone Siena. Una partita intensa, vibrante, che nel secondo quarto ha visto la formazione ospite condurre con autoritĂ prima di subire la rimonta... (Arezzonotizie.it)

Impresa della BC Servizi Arezzo : battuta la capolista Costone Siena in un finale al cardiopalma - Al ritorno in campo, la BC Servizi ha cambiato ritmo, pareggiando i conti sul 63-63 alla fine del terzo quarto. Prossima sfida per Arezzo sarà contro la Stosa Virtus Siena, guidata dall’ex coach amaranto Marco Evangelisti. Nell’ultimo periodo, la gara è stata combattuta punto a punto, ma grazie a una difesa determinata e a un tiro decisivo di Bischetti a 19 secondi dalla fine, Arezzo è riuscita a ... (Lortica.it)

La BC Servizi Arezzo fa l'impresa al Palasport Estra contro la capolista Costone - Quando sembra finita, Bischetti accorcia le distanze poi è in difesa che la squadra di coach Fioravanti toglie tutte le certezze agli avversari che finiranno per non segnare più. Arezzo, 16 ottobre 2024 – Colpo della BC Servizi Scuola Basket Arezzo che vince il posticipo della quarta giornata di andata del campionato di Serie B contro la capolista Costone Siena. (Lanazione.it)