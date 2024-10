Gamerbrain.net - Atomfall si mostra con un nuovo Gameplay Trailer

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Rebellion Developments torna are il suoFPS apost-apocalittico dal nome, ambientato nel 1957, in una zona di quarantena fittizia, situata nel nord dell’Inghilterra, cinque anni dopo un disastro che ha colpito Windscale, proponendo meccaniche tipiche di un action survival FPS.: Meccaniche e ambientazione nelIlsi apre con un cinegiornale degli anni 50, il quale mette in risalto l’ambientazione e gli eventi di. Sarete chiamati ad esplorare vari ambienti, da accampamenti militari a bunker sotterranei, passando per rovine pagane, con lo scopo di svelare i segreti che si celano dietro i disastrosi eventi di Windscale, facendo affidamento di una sorta di metal decetor per scoprire i segreti presenti nelle profondità del terreno.