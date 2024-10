Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 21 Ottobre (Di lunedì 21 ottobre 2024) “The Family” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui le Anticipazioni di The Family su Zon.it. Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 21 Ottobre Aslan e Devin cominciano a sospettare che Hulya sia coinvolta nella morte di Ergun. Vari indizi li portano a credere che lei possa essere l’artefice dell’omicidio, dando inizio a una nuova fase delle loro indagini?. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un’anima tormentata e un carattere complesso. Zon.it - Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 21 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “The” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui ledi Thesu Zon.it.The, ladi21Aslan e Devin cominciano a sospettare che Hulya sia coinvolta nella morte di Ergun. Vari indizi li portano a credere che lei possa essere l’artefice dell’omicidio, dando inizio a una nuova fase delle loro indagini?. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un’anima tormentata e un carattere complesso.

