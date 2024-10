Anticipazionitv.it - Amici 24, Maria De Filippi lancia un duro messaggio agli ex allievi: la frecciatina della conduttrice

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Durante l’ultima puntata di24, Teodora Olivia Martinez, ballerina originariaSpagna, ha letto un toccanterivolto alla sua insegnante Deborah Lettieri e a tutti i professionisti che lavorano nel programma. Teodora ha espresso gratitudine per l’opportunità di continuare a inseguire il suo sogno e si è scusata per una performance non all’altezza a causa di problemi fisici. Il suo gesto, inusuale e genuino, ha colpito profondamenteDe, che ha reagito con parole cariche di emozione, sottolineando quanto sia stato unico e raro un momento simile nella storia del programma.24, Teodora Olivia Martinez: undi gratitudine e scuse Teodora Olivia Martinez ha deciso di condividere pubblicamente unsentito durante una delle puntate di24, rivolgendosi alla sua insegnante Deborah Lettieri.