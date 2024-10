A Cali a partire da oggi e fino al 1 novembre, la prima Conferenza internazionale sulla biodiversità dell’Onu dopo l’adozione del Global Biodiversity Framework. I leader mondiali riuniti per definire il futuro degli ecosistemi (Di lunedì 21 ottobre 2024) leader mondiali, scienziati e operatori del settore di 196 Paesi sono riuniti da oggi e fino al 1 novembre a Cali in Colombia, per la Conferenza internazionale sulla biodiversità dell’Onu, vertice durante il quale discuteranno su come fermare e invertire il declino del mondo naturale definendo il futuro degli ecosistemi del nostro pianeta. La Cop16, la Conferenza delle Nazioni Unite sulla Biodiversità, prevede un’agenda intensa di 12 giorni, progettata per aiutare l’umanità a fare “pace con la natura”, secondo le parole del paese ospitante, la Colombia. Iodonna.it - A Cali a partire da oggi e fino al 1 novembre, la prima Conferenza internazionale sulla biodiversità dell’Onu dopo l’adozione del Global Biodiversity Framework. I leader mondiali riuniti per definire il futuro degli ecosistemi Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), scienziati e operatori del settore di 196 Paesi sonodaal 1in Colombia, per labiodiversità dell’Onu, vertice durante il quale discuteranno su come fermare e invertire il declino del mondo naturale definendo ildel nostro pianeta. La Cop16, ladelle Nazioni UniteBiodiversità, prevede un’agenda intensa di 12 giorni, progettata per aiutare l’umanità a fare “pace con la natura”, secondo le parole del paese ospitante, la Colombia.

