17 Ottobre 2024 – Macron scarica sui giornalisti tensioni con Israele

Il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato la "mancanza di professionalità" dei ministri, dei giornalisti e dei commentatori per le "dichiarazioni deformate" che gli sarebbero state attribuite su Israele, dalle quali è emersa una polemica con il primo ministro Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riportato dai media francesi, nei giorni scorsi il presidente avrebbe affermato che il primo ministro israeliano "non deve dimenticare che il suo Paese è stato creato da una decisione dell'Onu". Hezbollah ha annunciato di aver avviato una 'nuova fase' nella guerra contro Israele aggiungendo di aver usato missili di precisione contro le truppe iraeliane. Il portavoce dell'esercito israeliano (Idf), Daniel Hagari, ha diffuso un filmato che mostra il leader di Hamas, Yahya Sinwar, ferito, mentre lancia un bastone contro un drone dell'Idf, pochi istanti prima di essere ucciso.

