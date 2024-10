Wanda Nara, la foto su Instagram e le polemiche (Di domenica 20 ottobre 2024) Il post della showgirl argentina non passa inosservato "Nessuna fretta". Un post di Wanda Nara su Instagram scatena le polemiche, con decine di commenti critici. La showgirl argentina, che in questo periodo si starebbe riavvicinando a Mauro Icardi, posa in biancheria intima e pubblica lo scatto sul proprio profilo. Il 'sospetto' è che si tratti Sbircialanotizia.it - Wanda Nara, la foto su Instagram e le polemiche Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il post della showgirl argentina non passa inosservato "Nessuna fretta". Un post disuscatena le, con decine di commenti critici. La showgirl argentina, che in questo periodo si starebbe riavvicinando a Mauro Icardi, posa in biancheria intima e pubblica lo scatto sul proprio profilo. Il 'sospetto' è che si tratti

“Non è successo nulla di imperdonabile - l’amore è intatto” : Wanda Nara conferma il ritorno di fiamma con Mauro Icardi - L’ho fatto anche nel mio precedente matrimonio. C’è tanto amore, ci sono tante bugie che ovviamente non aiutano il rapporto, come tante sciocchezze che circolano e ci colpiscono, ma lui sa benissimo come sono io, io so com’è lui. L’amore e la famiglia sono intatte“, ha concluso la modella argentina. (Ilfattoquotidiano.it)