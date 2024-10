Via Giovanni Santoro, raccolta firme dei residenti: "Tornino i parcheggi a pettine, modifiche al semaforo" (Di domenica 20 ottobre 2024) Gli abitanti di via Giovanni Santoro 14, allo stremo per le decisioni definite "bizzarre e quanto mai insensate" degli addetti alla viabilità del Comune di Salerno, stanno raccogliendo le firme per una petizione che ripristini i parcheggi a pettine in via Santoro e che modifichi il temporizzatore Salernotoday.it - Via Giovanni Santoro, raccolta firme dei residenti: "Tornino i parcheggi a pettine, modifiche al semaforo" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Gli abitanti di via14, allo stremo per le decisioni definite "bizzarre e quanto mai insensate" degli addetti alla viabilità del Comune di Salerno, stanno raccogliendo leper una petizione che ripristini iin viae che modifichi il temporizzatore

Via Giovanni Santoro, raccolta firme dei residenti: "Tornino i parcheggi a pettine, modifiche al semaforo" - "È qualche mese - spiegano - che il traffico, dovuto alla cattiva regolamentazione del semaforo, paralizza quel tratto di strada a tutte le ore contribuendo a rendere la via irrespirabile per l'inquin ... (salernotoday.it)

