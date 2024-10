Verona: aggredisce gli agenti con un coltello, ucciso dalla Polizia in stazione (Di domenica 20 ottobre 2024) Verona, 20 ottobre 2024 – Drammatico episodio questa mattina alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, dove un uomo di nazionalità straniera è stato ucciso dalla Polizia dopo aver aggredito gli agenti con un coltello. Il fatto è avvenuto intorno alle 7:00, quando l’uomo è tornato sul posto dopo aver già provocato diversi danni nella stazione e aver attaccato precedentemente dei vigili urbani. Danneggiamenti e aggressioni prima della sparatoria La vicenda ha avuto inizio intorno alle 5:00 del mattino, quando i vigili urbani sono stati aggrediti dall’uomo mentre stavano intervenendo per un incidente automobilistico. Successivamente, l’aggressore ha raggiunto la stazione di Porta Nuova e, in stato di alterazione, ha iniziato a distruggere la biglietteria, la tabaccheria e alcune auto parcheggiate nell’area circostante. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Drammatico episodio questa mattina allaferroviaria di Porta Nuova, dove un uomo di nazionalità straniera è statodopo aver aggredito glicon un. Il fatto è avvenuto intorno alle 7:00, quando l’uomo è tornato sul posto dopo aver già provocato diversi danni nellae aver attaccato precedentemente dei vigili urbani. Danneggiamenti e aggressioni prima della sparatoria La vicenda ha avuto inizio intorno alle 5:00 del mattino, quando i vigili urbani sono stati aggrediti dall’uomo mentre stavano intervenendo per un incidente automobilistico. Successivamente, l’aggressore ha raggiunto ladi Porta Nuova e, in stato di alterazione, ha iniziato a distruggere la biglietteria, la tabaccheria e alcune auto parcheggiate nell’area circostante.

