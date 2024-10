Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 20 ottobre 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 20 ottobre 2024 su Canale 5 oggi, domenica 20 ottobre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 20 ottobre 2024 su Canale 5. anticipazioni: gli ospiti Tra gli ospiti di oggi in esclusiva sarà a Verissimo per parlare del suo momento magico Diletta Leotta, che prossimamente debutterà su Canale 5 alla conduzione della nuova imperdibile edizione de La Talpa. In studio le tre regine di Grande Fratello: Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. Tpi.it - Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 20 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di domenica 20 ottobre 2024)del 20su Canale 520, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin20su Canale 5.: gliTra glidiin esclusiva sarà aper parlare del suo momento magico Diletta Leotta, che prossimamente debutterà su Canale 5 alla conduzionenuova imperdibile edizione de La Talpa. In studio le tre regine di Grande Fratello: Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli.

