The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II – Annunciata la data d'uscita

(Di domenica 20 ottobre 2024) Nis America ha recentemente annunciato, tramite un trailer, ladi uscita dell’atteso sequel TheofII. Il nuovo titolo della serie sarà disponibile dal 14 febbraio 2025 per Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch e PC. In questo sequel di Theof, una scioccante serie di omicidi mette nuovamente in moto le ruote del destino. Il caos si profila all’orizzonte e lo spriggan Van Arkride riceve una visita inaspettata. Chi c’è dietro gli omicidi e qual è il loro obiettivo? Sconfitta la minaccia dell’organizzazione mafiosa Almata, i cittadini di Calvard sono finalmente tornati a vivere in pace. Un giorno, però, una serie sconvolgente di omicidi per mano di una misteriosa bestia color cremisi rimette in moto gli ingranaggi del destino.