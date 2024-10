Gaeta.it - Strade di Napoli in crisi: ambulanza bloccata nel centro storico a causa di parcheggi selvaggi

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore pulsante di, all’altezza dell’Ospedale Vecchio Pellegrini, la situazione legata alla viabilità continua a destare preoccupazione. Ledel quartiere Avvocata, in particolare via Tarsia, sono frequentemente teatro di episodi che mettono in discussione non solo il rispetto per le norme dio, ma anche la sicurezza dei cittadini e la tempestività dei soccorsi. Questo episodio, avvenuto recentemente, mette in luce l’urgenza di un intervento da parte delle autorità locali. La situazione attuale in via tarsia Recentemente, una testimonianza video ha messo in evidenza un episodio critico avvenuto in via Tarsia. Un’, diretta al pronto soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini, ha avuto notevoli difficoltà a proseguire il proprio percorso adi due automobiliate in posizioni illecite.