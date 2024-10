Gaeta.it - Stipendi stellari: i manager italiani che guadagnano milioni nel 2023 secondo il pay watch

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo report pubblicato dal Sole 24 Ore evidenzia i compensi esorbitanti deidi società quotate italiane nel. L’analisi, nota come “pay“, rivela chi sono i leader aziendali conrecord, monitorando le retribuzioni e mettendo in luce l’evoluzione di questa classe dirigente. La notizia conferma la continua crescita dielevati dei, anche se rispetto al 2022 si registrano alcuni cali nei compensi totali. Iai vertici della classifica degliil report, ilcon il compenso più alto nelè Carlos Tavares, Amministratore Delegato di Stellantis, che ha guadagnato 23,47di euro al lordo delle tasse. È interessante notare come il suoo sia cresciuto notevolmente rispetto ai 14,92dello scorso anno, segnando un incremento del 57%.