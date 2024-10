Serie A1 basket 2024/2025, Virtus Bologna-Tortona rinviata (Di domenica 20 ottobre 2024) La sfida odierna tra Virtus Segafredo Bologna e Bertram Derthona Tortona, valevole per la quarta giornata della Serie A1 2024/2025 di basket, è stata rinviata. La Lega basket ha disposto il rinvio del match a seguito dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno (BO) avente come oggetto le Allerte di Protezione Civile n. 142/2024 e 143/2024 della Regione Emilia Romagna – Ordinanza di Chiusura della Struttura Polifunzionale di Via G. Cervi n. 2 “Unipol Arena” per la tutela in via precauzionale della pubblica incolumità. Serie A1 basket 2024/2025, Virtus Bologna-Tortona rinviata SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La sfida odierna traSegafredoe Bertram Derthona, valevole per la quarta giornata dellaA1di, è stata. La Legaha disposto il rinvio del match a seguito dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno (BO) avente come oggetto le Allerte di Protezione Civile n. 142/e 143/della Regione Emilia Romagna – Ordinanza di Chiusura della Struttura Polifunzionale di Via G. Cervi n. 2 “Unipol Arena” per la tutela in via precauzionale della pubblica incolumità.A1SportFace.

