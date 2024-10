Serie A, Cagliari-Torino 3-2 (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Cagliari batte 3-2 in rimonta il Torino nel match valido per l’ottava giornata di Serie A cogliendo un successo prezioso in chiave salvezza. Botta e risposta nel primo tempo, nel giro di tre minuti, con le reti di Viola al 38? e Sanabria al 41?. Nella ripresa Linetty porta avanti i granata al 10?, i padroni di casa però reagiscono e pareggiano con Palomino al 29?, prima dell’autorete di Coco al 33? che regala i tre punti ai sardi. La squadra di Nicola sale così a 9 punti, mentre il Toro incassa la terza sconfitta di fila e resta fermo a quota 11. Lapresse.it - Serie A, Cagliari-Torino 3-2 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilbatte 3-2 in rimonta ilnel match valido per l’ottava giornata diA cogliendo un successo prezioso in chiave salvezza. Botta e risposta nel primo tempo, nel giro di tre minuti, con le reti di Viola al 38? e Sanabria al 41?. Nella ripresa Linetty porta avanti i granata al 10?, i padroni di casa però reagiscono e pareggiano con Palomino al 29?, prima dell’autorete di Coco al 33? che regala i tre punti ai sardi. La squadra di Nicola sale così a 9 punti, mentre il Toro incassa la terza sconfitta di fila e resta fermo a quota 11.

Pagelle Cagliari-Torino 3-2 : voti e tabellino Serie A 2024/2025 - Le pagelle di Cagliari-Torino 3-2, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’ottava giornata della Serie A 2024/2025. 265, incasso di 364. 5; Vojvoda 5. 5, Linetty 6. 5 (17’st Palomino 7), Luperto 6. Angoli: 12-8 per il Torino. Coco. Allenatore: Vanoli 6. The post Pagelle Cagliari-Torino 3-2: voti e tabellino Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Highlights e gol Cagliari-Torino 3-2 : Serie A 2024/2025 (VIDEO) - com/ALOcrpq6ms — ???? ???????. com/6m88hJdP2l — FOOTEM (@FOOTEMWAY) October 20, 2024 ??GOAL?? | Cagliari 1-2 Torino | Linettypic. com/EUaXgsBNAC — Radio 780 AM (@780AM) October 20, 2024 ??GOAL?? | Cagliari 2-2 Torino | Palominopic. twitter. twitter. Succede di tutto: Viola la sblocca e Sanabria pareggia, poi Linetty per il sorpasso ma c’è il nuovo ribaltone a opera di Palomino e ... (Sportface.it)

Calcio - Serie A : Cagliari-Torino 3-2 - Si scuotono i rossoblù che prima pareggiano con Palomino di testa su azione d'angolo (74'), poi beneficiano dell'autorete di Coco (78'). Pari immediato di Sanabria, testa su corner (41'). 19. Ripresa. Il destro di Linetty riporta avanti i granata (55'). Chance Toro di Adams e Ricci, di Viola per i padroni di casa, che poi aggiusta la mira e su punizione fulmina Milinkovic-Savic (38'). (Televideo.rai.it)