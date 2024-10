Scuole chiuse 21 ottobre 2024 in Emilia Romagna: ecco dove (Di domenica 20 ottobre 2024) Bologna, 20 ottobre 2024 – Danni e disagi in Emilia Romagna a causa della nuova ondata di maltempo che ha colpito la regione tra sabato 19 ottobre e domenica 20. Situazione critica in molte province con allagamenti, evacuazioni e strade chiuse. Dal Reggiano alla Romagna, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per aiutare i cittadini. Morto un giovane nel Bolognese, travolto dalla piena del fiume mentre era in auto con il fratello. Proprio nel Bolognese la situazione più preoccupante: una nuova alluvione ha colpito tutto il territorio. Diretta maltempo Emilia Romagna: Bologna travolta dall’alluvione, un morto. Esonda il Savena. Salvati 3 bambini nel Reggiano Ordinanze di evacuazione in diverse zone e monitoraggio costante dei fiumi. Ilrestodelcarlino.it - Scuole chiuse 21 ottobre 2024 in Emilia Romagna: ecco dove Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Bologna, 20– Danni e disagi ina causa della nuova ondata di maltempo che ha colpito la regione tra sabato 19e domenica 20. Situazione critica in molte province con allagamenti, evacuazioni e strade. Dal Reggiano alla, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per aiutare i cittadini. Morto un giovane nel Bolognese, travolto dalla piena del fiume mentre era in auto con il fratello. Proprio nel Bolognese la situazione più preoccupante: una nuova alluvione ha colpito tutto il territorio. Diretta maltempo: Bologna travolta dall’alluvione, un morto. Esonda il Savena. Salvati 3 bambini nel Reggiano Ordinanze di evacuazione in diverse zone e monitoraggio costante dei fiumi.

Amici 2024-2025 : eliminati - chi è stato eliminato oggi - 20 ottobre - . Amici 2024-2025: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 20 ottobre AMICI 2024-2025 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di Amici in onda oggi, domenica 20 ottobre 2024, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata, registrata nei giorni scorsi, nessun allievo è stato eliminato. (Tpi.it)

Amici 2024-2025 : le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi - 20 ottobre - Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Tra gli ospiti anche Diana Del Bufalo, in studio per sponsorizzare il suo tour nei teatri. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Infinity grazie alla funzione on demand. (Tpi.it)

Domenica In : ospiti e scaletta di Mara Venier oggi - 20 ottobre 2024 - Infine Mara Venier incontrerà Claudio Gioè che sarà Mike Bongiorno nella miniserie Mike in onda il 21 e 22 ottobre su Rai 1. Nino D’Angelo oltre a raccontarsi tra vita privata e professionale, canterà Bella, dedicata a Napoli. Ci saranno i concorrenti I Cugini Di Campagna (eliminati ieri sera), Alan Friedman e Massimiliano Ossini insieme ai loro maestri di ballo, Rebecca Gabrielli, Giada Lini e ... (Tpi.it)