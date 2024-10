Roma, Juric: “L’Inter non ha punti deboli. Dybala e Dovbyk sono al 100%” (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ivan Juric ha parlato alla vigilia della sfida alL’Inter, in programma alle 20.45 di domenica 20 ottobre: “DelL’Inter sappiamo tutto. Una squadra top che gioca una grande calcio. Chi è rimasto a Trigoria si è allenato molto forte per questa partita”. I nerazzurri, secondo l’ex allenatore del Torino, “non hanno punti deboli. C’è sempre una forte difficoltà nell’affrontarli perché si conoscono da anni, sanno quello che devono fare. Noi cercheremo di metterli in difficoltà come meglio crediamo”. Sul modulo Juric non si è sbilanciato: “Possiamo affrontarli in tutti e due i modi sia con la linea a quattro che a tre. Contro di loro tutto deve essere perfetto, tutti devono essere concentrati. Se non sei al 100% può succedere quello che è successo all’Atalanta (battuta daL’Inter 4-0 a San Siro, ndr). I cambi saranno importanti. Bisogna avere una mentalità giusta. .com - Roma, Juric: “L’Inter non ha punti deboli. Dybala e Dovbyk sono al 100%” Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ivanha parlato alla vigilia della sfida al, in programma alle 20.45 di domenica 20 ottobre: “Delsappiamo tutto. Una squadra top che gioca una grande calcio. Chi è rimasto a Trigoria si è allenato molto forte per questa partita”. I nerazzurri, secondo l’ex allenatore del Torino, “non hanno. C’è sempre una forte difficoltà nell’affrontarli perché si conoscono da anni, sanno quello che devono fare. Noi cercheremo di metterli in difficoltà come meglio crediamo”. Sul modulonon si è sbilanciato: “Possiamo affrontarli in tutti e due i modi sia con la linea a quattro che a tre. Contro di loro tutto deve essere perfetto, tutti devono essere concentrati. Se non sei alpuò succedere quello che è successo all’Atalanta (battuta da4-0 a San Siro, ndr). I cambi saranno importanti. Bisogna avere una mentalità giusta.

