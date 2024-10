Roma Inter, polemiche per un cartellino rosso non dato a Cristante per fallo su Thuram: nerazzurri furiosi – VIDEO (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma Inter, ancora polemiche in campo! Un rosso non dato a Cristante dopo un fallo su Thuram: nerazzurri furiosi – VIDEO Nel primo tempo di Roma Inter si è verificato un episodio che ha fatto arrabbiare e non poco tutti gli Interisti. Parliamo del contatto al limite dell’area tra Cristante e Thuram, che ha fermato il francese lanciato Calcionews24.com - Roma Inter, polemiche per un cartellino rosso non dato a Cristante per fallo su Thuram: nerazzurri furiosi – VIDEO Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024), ancorain campo! Unnondopo unsuNel primo tempo disi è verificato un episodio che ha fatto arrabbiare e non poco tutti gliisti. Parliamo del contatto al limite dell’area tra, che ha fermato il francese lanciato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Polemiche dopo l’intervento di Matteo Salvini al Tg1 - il Ministro in diretta per oltre 4 minuti - Polemiche attorno all'intervento di Matteo Salvini in diretta al Tg1 delle 20 di sabato 19 ottobre. Sulla questione è intervenuto il Cdr della testata: "L'informazione del servizio pubblico deve essere sempre super partes".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Google Drive bloccato a causa della Serie A : polemiche per intervento di Piracy Shield - Molti utenti lamentano di essersi trovati davanti a un messaggio che segnalava come "l’accesso al seguente sito che diffondeva illecitamente contenuti protetti dal diritto d’autore è stato disabilitato". . usercontent. Ma - a quanto pare - in questa 'whitelist' non ci sarebbe drive. Il problema è stato risolto ma sul web sono ancora forti le polemiche per lo stop di ieri sera per Google Drive. (Digital-news.it)

Caos e polemiche attorno all’acquifero del Gran Sasso : lavori interrotti e responsabilità contese - Le polemiche si sono concentrate non solo sulla natura dei lavori, ma anche sulla loro utilità. Queste ultime, che per anni hanno sollevato preoccupazioni sui rischi della commistione tra l’acquifero e le gallerie autostradali, non sono state mai invitate a partecipare, nemmeno come semplici osservatori. (Gaeta.it)