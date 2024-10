Lopinionista.it - Roccella: “Basta parole neutre, tornare a maternità e paternità”

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) DUBROVNIK – “Dobbiamo attivare un grande cambiamento culturale a partire dal linguaggio, a partire dai nostri documenti, da quelli del G7 a quelli europei”, “non c’è più la possibilità di usaresessuate, solo, si parla di genitorialità ed è già avanzato, non si può più parlare diche devonoa essere valorizzate”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, Eugenia, intervenendo in collegamento alla seconda giornata del Congresso della famiglia organizzato da Ecr party a Dubrovnik. L'articolo: “” L'Opinionista.