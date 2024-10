Pronostico Maiorca-Rayo Vallecano: Analisi, Quote e Scommesse (Domenica 20 ottobre 2024, ore 14:00) (Di domenica 20 ottobre 2024) Maiorca – Rayo Vallecano, info match, probabili formazioni e pronostici Il Maiorca e il Rayo Vallecano si sfidano Domenica 20 ottobre 2024 alle ore 14:00, in una partita valida per la decima giornata di La Liga. Entrambe le squadre stanno vivendo un inizio di stagione positivo, con il Maiorca che ha conquistato 14 punti e il Rayo che segue con 13 punti. Questa gara rappresenta un’opportunità importante per entrambe le compagini di consolidare il loro vantaggio sulla zona retrocessione e mantenersi nelle posizioni centrali della classifica. Maiorca: Confermare il buon momento Il Maiorca ha iniziato bene la stagione sotto la guida del nuovo allenatore Jagoba Arrasate, raccogliendo 14 punti nelle prime giornate. I Bermellones sono riusciti a mettere insieme una serie di tre vittorie consecutive prima di fermarsi contro l’Espanyol. Pronosticipremium.com - Pronostico Maiorca-Rayo Vallecano: Analisi, Quote e Scommesse (Domenica 20 ottobre 2024, ore 14:00) Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di domenica 20 ottobre 2024), info match, probabili formazioni e pronostici Ile ilsi sfidano20alle ore 14:00, in una partita valida per la decima giornata di La Liga. Entrambe le squadre stanno vivendo un inizio di stagione positivo, con ilche ha conquistato 14 punti e ilche segue con 13 punti. Questa gara rappresenta un’opportunità importante per entrambe le compagini di consolidare il loro vantaggio sulla zona retrocessione e mantenersi nelle posizioni centrali della classifica.: Confermare il buon momento Ilha iniziato bene la stagione sotto la guida del nuovo allenatore Jagoba Arrasate, raccogliendo 14 punti nelle prime giornate. I Bermellones sono riusciti a mettere insieme una serie di tre vittorie consecutive prima di fermarsi contro l’Espanyol.

