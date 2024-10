Piovani: «Fermata la Juventus! Il lavoro porta a questo: proseguiamo» (Di domenica 20 ottobre 2024) Gianpiero Piovani commenta con grande soddisfazione la prestazione dell’Inter Women contro la Juventus. Una gara preparata nei minimi dettagli e che, ai microfoni ufficiali del club, rende felice proprio il tecnico nerazzurro PRESTAZIONE IMportaNTE – Grande soddisfazione per Gianpiero Piovani, con la sua Inter che ha frenato la Juventus sul punteggio di 0-0 nel big match disputato oggi per il campionato di Serie A femminile. questo il suo commento a caldo: «Grande prestazione, abbiamo centrato il gioco della Juventus. Siamo andati uno contro uno, abbiamo fatto una prestazione di grande coraggio. Quando c’è questa voglia, poi arriva un ottimo risultato contro una squadra che le aveva vinte tutte. Interrompiamo il loro percorso, ma proseguiamo nel nostro che è molto molto importante da continuare a fare. Inter-news.it - Piovani: «Fermata la Juventus! Il lavoro porta a questo: proseguiamo» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Gianpierocommenta con grande soddisfazione la prestazione dell’Inter Women contro la. Una gara preparata nei minimi dettagli e che, ai microfoni ufficiali del club, rende felice proprio il tecnico nerazzurro PRESTAZIONE IMNTE – Grande soddisfazione per Gianpiero, con la sua Inter che ha frenato lasul punteggio di 0-0 nel big match disputato oggi per il campionato di Serie A femminile.il suo commento a caldo: «Grande prestazione, abbiamo centrato il gioco della. Siamo andati uno contro uno, abbiamo fatto una prestazione di grande coraggio. Quando c’è questa voglia, poi arriva un ottimo risultato contro una squadra che le aveva vinte tutte. Interrompiamo il loro percorso, manel nostro che è molto molto imnte da continuare a fare.

