Napoli, Politano: Un Traguardo Importante in Serie A (Di domenica 20 ottobre 2024) Politano, Presenza Numero 300 in Serie A Matteo Politano ha raggiunto un Importante Traguardo nella sua carriera, con la presenza numero 300 in Serie A. Questo risultato rappresenta un significativo riconoscimento per il giocatore, che continua a dimostrare il suo valore e la sua dedizione alla maglia del Napoli. Politano, Un Pilastro del Napoli dal 2020 Dal suo arrivo al Napoli nel 2020, Politano si è affermato come uno dei calciatori più influenti della squadra. Con 157 presenze in campionato, è attualmente il secondo giocatore con il maggior numero di apparizioni in maglia azzurra, subito dopo il capitano Giovanni Di Lorenzo, che ne ha collezionate 167. Questo dato testimonia non solo la sua costanza, ma anche la fiducia che l'allenatore ha riposto in lui nel corso degli anni.

Napoli troppo forte per il Monza : Politano e Kvaratskhelia portano Conte in vetta alla Serie A - Gli azzurri si presentano al comando della Serie A dopo 15 mesi, con un percorso di quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, quella iniziale contro il Verona. Con questo successo, gli azzurri di Antonio Conte si portano in testa alla classifica con 13 punti, superando la Juventus di un solo punto, in attesa del posticipo tra Parma e Cagliari. (Napolipiu.com)

Il Napoli torna al comando in Serie A : Politano e Kvaratskhelia bastano per battere il Monza - Il Napoli torna solitario al comando della Serie A, dopo piĂą di un anno. I gol di Politano e Kvaratskhelia regalano il successo alla squadra di Conte, che ha piegato per 2-0 un ottimo Monza.Continua a leggere . (Fanpage.it)

