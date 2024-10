Napoli, per Kvara non c’è solo la questione del rinnovo… (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Napoli e Kvara: di seguito un articolo tratto dall’edizione odirna della Gazzetta dello Sport. “Kvaratskhelia si scopre improvvisamente umano, importante ma non indispensabile. Ha perso lo status di inamovibile anche perché è lo stesso allenatore che fugge da questa parola. Conte vorrebbe avere due titolari per ruolo anche per tenere sempre tutti sulla corda per stimolare la concorrenza e trarre il meglio dalla rivalità interna”. Napoli, il contratto di Kvara Di seguito un altro articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Nella partita sul rinnovo, non conterà soltanto la sua volontà. A inizio novembre è in agenda un nuovo incontro tra il suo entourage e il Napoli e si ripartirà da due posizioni ancora molto distanti. E, al di là delle parole e degli atteggiamenti, non è scontata la firma sul nuovo contratto”. Terzotemponapoli.com - Napoli, per Kvara non c’è solo la questione del rinnovo… Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Il: di seguito un articolo tratto dall’edizione odirna della Gazzetta dello Sport. “tskhelia si scopre improvvisamente umano, importante ma non indispensabile. Ha perso lo status di inamovibile anche perché è lo stesso allenatore che fugge da questa parola. Conte vorrebbe avere due titolari per ruolo anche per tenere sempre tutti sulla corda per stimolare la concorrenza e trarre il meglio dalla rivalità interna”., il contratto diDi seguito un altro articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Nella partita sul rinnovo, non conterà soltanto la sua volontà. A inizio novembre è in agenda un nuovo incontro tra il suo entourage e ile si ripartirà da due posizioni ancora molto distanti. E, al di là delle parole e degli atteggiamenti, non è scontata la firma sul nuovo contratto”.

