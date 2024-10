Migranti Albania, la mossa del governo: un decreto legge per blindare i paesi sicuri, poi deciderà la Consulta (Di domenica 20 ottobre 2024) «Dietro al dito Albania c?è la luna Italia». A palazzo Chigi l?allerta è massima. Accanto alla premier c?è infatti chi teme «possa venir meno Ilmessaggero.it - Migranti Albania, la mossa del governo: un decreto legge per blindare i paesi sicuri, poi deciderà la Consulta Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 20 ottobre 2024) «Dietro al ditoc?è la luna Italia». A palazzo Chigi l?allerta è massima. Accanto alla premier c?è infatti chi teme «possa venir meno

Motovedetta con i 12 migranti dall'Albania arrivata a Bari - Nordio : «Sentenza abnorme». Verso decreto legge in Cdm - E' entrata nel porto di Bari la motovedetta della guardia costiera italiana con a bordo i 12 migranti provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader per i quali è... (Ilmattino.it)

I 12 migranti tornati dall’Albania «sotto shock». Ma Salvini attacca : «Se domani stuprano o uccidono paga il giudice?» - I migranti avrebbero raccontato che nel centro di rimpatrio in Albania gli sarebbe stato impedito di uscire e di telefonare. Riducemmo il numero di morti in mare. Trovare una soluzione politica alla questione migratoria, ha affermato, «è ciò che ho fatto, l’avevo promesso agli italiani. Salvini: «Qualche giudice usa il tribunale come un centro sociale» Il vicepremier e ministro dei ... (Open.online)

Bari - arrivati in porto i 12 migranti rimpatriati dall’Albania - Arrivata al porto di Bari la motovedetta della Guardia costiera italiana “Visalli” che ha riportato in Italia i 12 migranti provenienti dal centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in Albania, per i quali il tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento all’interno della struttura balcanica. (Lapresse.it)