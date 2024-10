Maltempo, Ticino e Po in piena: chiuso per precauzione il ponte di barche di Bereguardo (Di domenica 20 ottobre 2024) Pavia – La pioggia continua di questi giorni ha fatto ingrossare Po e Ticino, tanto che ieri mattina la Provincia di Pavia ha deciso di chiudere al traffico sino a lunedì 21 ottobre il ponte di barche sul Ticino: una misura presa a scopo precauzionale in attesa del passaggio della piena dello stesso Ticino e del Po, i cui livelli si sono innalzati. "In seguito alla nota della Regione Lombardia, Direzione Protezione Civile, che invita gli enti territoriali a monitorare attentamente le condizioni meteorologiche e idrogeologiche, è stata disposta la chiusura totale al transito veicolare del ponte di barche sul fiume Ticino, tra i comuni di Bereguardo e Zerbolò - si legge nella nota della Provincia -. Ilgiorno.it - Maltempo, Ticino e Po in piena: chiuso per precauzione il ponte di barche di Bereguardo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Pavia – La pioggia continua di questi giorni ha fatto ingrossare Po e, tanto che ieri mattina la Provincia di Pavia ha deciso di chiudere al traffico sino a lunedì 21 ottobre ildisul: una misura presa a scopo precauzionale in attesa del passaggio delladello stessoe del Po, i cui livelli si sono innalzati. "In seguito alla nota della Regione Lombardia, Direzione Protezione Civile, che invita gli enti territoriali a monitorare attentamente le condizioni meteorologiche e idrogeologiche, è stata disposta la chiusura totale al transito veicolare deldisul fiume, tra i comuni die Zerbolò - si legge nella nota della Provincia -.

