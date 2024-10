Lo dice la scienza: le persone intelligenti hanno bisogno di star da sole! (Di domenica 20 ottobre 2024) Se lo dice la scienza, allora non dobbiamo preoccuparci troppo di quel leggero e sottile desiderio di solitudine che, talvolta ci assale! Sono le persone intelligenti quelle ad averne necessità più spesso! Questo bisogno recondito di uno spazio riservato di pensiero e di azione, rappresenta infatti uno stimolo per ricaricarsi e focalizzare meglio il proprio futuro. L’essere umano è per eccellenza un animale socievole, portato quindi al contatto con l’altro e all’interazione. Chi possiede un quoziente intellettuale elevato, però, si trova sovente nella condizione di desiderare un allontanamento dal gruppo, per ritrovare se stesso. Donnaup.it - Lo dice la scienza: le persone intelligenti hanno bisogno di star da sole! Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Se lola, allora non dobbiamo preoccuparci troppo di quel leggero e sottile desiderio di solitudine che, talvolta ci assale! Sono lequelle ad averne necessità più spesso! Questorecondito di uno spazio riservato di pensiero e di azione, rappresenta infatti uno stimolo per ricaricarsi e focalizzare meglio il proprio futuro. L’essere umano è per eccellenza un animale socievole, portato quindi al contatto con l’altro e all’interazione. Chi possiede un quoziente intellettuale elevato, però, si trova sovente nella condizione di desiderare un allontanamento dal gruppo, per ritrovare se stesso.

