LIVE – Empoli-Napoli, pre-partita: formazioni ufficiali, le scelte di Conte e D’Aversa (Di domenica 20 ottobre 2024) 11.43 – Sono state diramate le formazioni ufficiali per la sfida tra Empoli e Napoli: Empoli (3-4-1-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte 11.15 – Atmosfera calda al Castellani, miglioramenti sotto il punto di vista meteorologico in questi minuti: sullo stadio di Empoli si registra una schiarita dopo qualche accenno di pioggia nelle scorse ore. 11.11 – Proprio in questi istanti è arrivato al Castellani il pullman del Napoli! 11.07 – C’è grande attesa per le formazioni ufficiali: Antonio Conte dovrà rinunciare a OLIVEra e Lobotka, spazio dal primo minuto a Spinazzola e Gilmour. 11. Spazionapoli.it - LIVE – Empoli-Napoli, pre-partita: formazioni ufficiali, le scelte di Conte e D’Aversa Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 11.43 – Sono state diramate leper la sfida tra(3-4-1-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. Allenatore: Roberto(4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio11.15 – Atmosfera calda al Castellani, miglioramenti sotto il punto di vista meteorologico in questi minuti: sullo stadio disi registra una schiarita dopo qualche accenno di pioggia nelle scorse ore. 11.11 – Proprio in questi istanti è arrivato al Castellani il pullman del! 11.07 – C’è grande attesa per le: Antoniodovrà rinunciare a Ora e Lobotka, spazio dal primo minuto a Spinazzola e Gilmour. 11.

